Adana Demirspor-Mersin Idmanyurdu Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 17. haftasında, sahasında Mersin İdmayurdu ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Her kaybettiğimiz puan, bizi hedeften uzaklaştırıyor." dedi.



İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maça çıktıklarını söyledi.



Merkezde savunma hataları yaptıklarını belirten İpekoğlu, şöyle konuştu:



"Kazanmak istiyorduk ancak maça kötü başladık. Hatalarımızdan dolayı gol pozisyonları da verdik. Biz de gol pozisyonlarına girdik. İkinci yarıda da 10 kişi kalmanının sıkıntısı yaşadık. 10 kişi kaldıktan sonra da pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Alt yapıdan 5 futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Transfer yasağının kaldırılması ve anlaştığımız oyuncuların kısa sürede takıma katılmasını ümit ediyoruz. Her kaybettiğimiz puan, bizi hedeften uzaklaştırıyor. Öncelikle transfer yasağını açmak için ödenecek rakam var. Yönetimimiz çalışma içinde, birkaç gün içinde bunun çözülmesini istiyoruz."



- Mersin İdmanyurdu cephesi



Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi.



İlk yarıda çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini ifade eden Şimşek, "60. dakikadan sonra nedense biz 10 kişi kalmışız gibi geri çekildik. Açıkçası bu beni rahatsız etti ama deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



5-6 futbolcu ile transfer görüşmesi yaptıklarını dile getiren Şimşek, transfer tahtasını açtıklarını oyuncuları kadroya alacaklarını belirtti.



Şimşek, "Çarşambaya kadar transfer tahtası açılmazsa istifa edecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Ben anlaşırken bu şekilde anlaşmıştım. Devre arasında transfer açılırsa geleceğimi söylemiştim. Çarşambaya kadar transfer tahtası açılmazsa, istemeyerek de olsa bırakacağımı kendilerine belirttim." diye cevapladı.