- Adana Demirspor İzmir'de kayıp

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu:

"Takımımda inanılmaz bir panik havası vardı"



İZMİR - Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Engin İpekoğlu, takımında inanılmaz bir panik havası olduğunu belirterek, "Savunmada bu kadar bireysel hata yapan bir takımın kazanma ihtimali yoktu" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe'ye konuk olan Adana Demirspor, rakibine 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, tempolu bir maç oynadıklarını ifade ederek, "İzleyenler keyif almıştır. Kendi açımızdan, savunmada bu kadar bireysel hata yapan bir takımın kazanma ihtimali yoktu. Takımda inanılmaz bir panik havası vardı. Oyuncularımızın daha dikkatli oynamaları gerekir diye düşünüyorum. Bir İzmirli olarak Göztepe'yi inşallah Süper Lig'de görürüz" diye konuştu.