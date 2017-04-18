Adana Demirspor - Giresunspor : 1-2





STAT: 5 Ocak Fatih Terim



HAKEMLER: Emre Malok (xx), Mehmet Şaban Yılmaz (xx), Emin Yıldırım (xx)



ADANA DEMİRSPOR: Fevzi (x)- Göksu (xx), Raspopovic (xx), Oğuzhan (xx), Serkan (xx), Mehmet (xx)(Dk.88 Berat) Servan (xx)(Dk.45 Zülküf xx), Alican (xx), Leroy (x)(Dk.63 Tiago x) Mustafa (xx), Pote (xx)



GİRESUNSPOR: Eser (xx)- Rizvan (xx), Onur Demir (xx), Özgür (xx), Husamettin (xx), Dimitriadis (xx), Dodo (xx)(Dk.74 Tomic) Abwo (xx)(Dk.61 Volkan xxx), Recep (xxx), Dilaver (xx)(Dk.56 Isaac) Özgürcan (xxx)



GOLLER: Dk.35 Pote (Adana Demirspor) Dk.82 Özgürcan, Dk.84 Volkan (Giresunspor)



SARI KARTLAR: Dk.16 Oğuzhan, Dk.29 Mehmet (xx), Dk,42 Servan Dk.72 Tiago (Adana Demirspor) Dk.55 Dodo, Dk.69 Özgürcan. Dk.84 Onur, Dk.84 Volkan (Giresunspor)



KIRMIZI KART: Dk.44 Fevzi (Adana Demirspor)



TFF 1'nci Lig ekiplerinden Adana Demirspor sahasında Giresunspor'a mağlup oldu: 1-2



35'nci dakikada Leroy'un ortasında pozisyonu iyi takip eden Pote yükselerek kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-0.



38'nci dakikada Recep'in yakın mesafeden kaleye giden şutunu Raspopovic kafayla uzaklaştırıp gole izin vermedi.



44'ncü dakikada ceza sahası dışında topu elle kesen kaleci Fevzi kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikada kaleye Servan'la yapılan oyuncu değişikliği ile Zülküf geçti.



53'ncü dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep'in sert şutu az farkla üstten auta çıktı.



72'nci dakikada Demirspor kalesi karıştı. Bu dakikada 6 pas içinden topa gelişine vuran Recep'in şutu yakın mesafeden auta çıktı.



77'nci dakikada Hüsamettin'in sert şutunu kaleci Zülküf köşeden kornere çeldi.



82'nci dakikada Hüsamettin'in pasına ceza sahası içinde ayak koyan Özgürcan kaleci Zülküf'ün altından topu ağlara gönderdi: 1-1.



84'ncü dakikada Volkan Demirspor defansını ceza sahası içinde çalımlayarak geçip,topu ağlarla buluşturdu: 1-2. Karşılaşma Adana Demirspor'un 1-2 yenilgisi ile tamamlandı.



FOTOGRAF - Adana