Adana Demirspor'da Transfer Çalışmaları

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Tiago Bezerra ve Alican Karadağ'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, ara transfer döneminde 2 oyuncuyu daha renklerine bağladı.



Açıklamada, daha önce de Adana Demirspor'da forma giyen Brezilyalı forvet Tiago'nun ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında Şanlıurfaspor'da görev yapan Alican Karadağ'ın, bonservisinin elinde bulunduğu belirtildi.