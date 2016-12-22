Adana Demirspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mavi-lacivertlilerin, teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Aytaç Durak Tesisleri'nde yağış altında gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.



Yarın kara yoluyla Sivas'a gidecek Adana Demirspor, burada yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini bekleyecek.



Öte yandan, sezon öncesi kampında sol ayak ön çapraz bağları kopan savunma oyuncusu İzzet Çelik, fizyoterapist eşliğinde koşu ve kuvvetlendirme çalışmalarına devam ediyor.