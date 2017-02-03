Adana Demirspor'da Keyifler Yerinde

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor kendi sahasında oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Aytaç Durak Tesisleri'ndeki, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, taktik antrenmanıyla devam etti. Engin İpekoğlu oyuncularını taktik maçta sürekli uyararak isteklerini dile getirdi. Mavi-lacivertli oyuncuların sürekli birbirleriyle şakalaşmaları ve morallerinin yerinde olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.



Başkan'dan sürpriz ziyaret



Kulüp Başkanı Sedat Sözlü de antrenmanda teknik heyet ve oyuncularla sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerine sonuna kadar güvendiklerini söyledi. Takıma ara transfer döneminde katılan Tiago, Leroy George, Alican, Timuçin ve Berat'a tekrar 'Hoş geldiniz' diyen Başkan Sözlü, başarılar diledi. Bu arada Sözlü'nün kızları Ceyhan ve Zeliha da sürpriz yaparak antrenmana geldiler. Bu sürpriz ziyaret karşısında Başkan Sözlü oldukça sevinirken hep birlikte antrenmanı izlediler.



Mavi-lacivertli takım yarın yapacağı çift idman ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. - ADANA