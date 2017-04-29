Adana Demirspor'da İpekoğlu'ndan İstifa Kararı

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, sahasında oynadığı maçta Bandırmaspor'a 4-1 mağlup olurken teknik direktör Engin İpekoğlu, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Adana Demirspor'da İpekoğlu'ndan İstifa Kararı

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, sahasında oynadığı maçta Bandırmaspor'a 4-1 mağlup olurken teknik direktör Engin İpekoğlu, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.

İpekoğlu, maç değerlendirmesine geçmeden önce "Yardımcılarımla görüştüm. Hep birlikte görevi bırakma kararı aldık. Bu kararımızı başkan ve yönetim kuruluna ileteceğiz" dedi.

FOTOGRAFLI - Adana

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