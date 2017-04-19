Adana Demirspor'da Göztepe Hazırlıkları Başladı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Aytaç Durak Tesisleri'ndeki idmanda Giresunspor müsabakasında görev yapan oyuncular yenileme antrenmanı yaparken diğer oyuncular da serbest olarak çalıştı. Bazı oyuncular ayak tenisi oynayarak günü tamamladı.



Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında Adana Demirspor çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek. Giresunspor maçında kırmızı kart gören kaleci Fevzi Elmas ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Oğuzhan Berber, Göztepe maçında oynayamayacak. - ADANA