Adana Demirspor'da Gözler Denizlispor Maçına Çevrildi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, TFF 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Denizlispor ile yapacakları maçta galip gelmek için ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıtacaklarını söyledi.



İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'ndeki antrenmandan önce futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. İpekoğlu'nun geçen hafta Samsunspor karşısında alınan galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutladığı belirtildi.



Akdeniz ekibi, daha sonra Denizlispor maçının hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, kuvvet çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı.



Engin İpekoğlu, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, geçen hafta Samsunspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "Deplasmanda, cumartesi günü oynayacağımız Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Denizlispor karşısında galip gelmek için elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.