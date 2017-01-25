Adana Demirspor'da Denizlispor Mesaisi Başladı

TFF 1. Lig’in 18. haftasında sahasında Samsunspor’u yenerek galibiyet hasretine son veren Adana Demirspor’da Denizlispor hazırlıkları başladı.

Adana Demirspor'da Denizlispor Mesaisi Başladı

TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Samsunspor'u yenerek galibiyet hasretine son veren Adana Demirspor'da Denizlispor hazırlıkları başladı.

Aytaç Durak Tesisleri'ndeki antrenman öncesi mavi-lacivertli oyuncular ile bir toplantı yapan Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Samsunspor galibiyeti nedeniyle herkesi tebrik etti.

Daha sonra ise oyuncular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve yarı sahada taktik maçı yaparak antrenmanı tamamladı.

Takımda alınan galibiyetin ardından yüzler gülerken İpekoğlu, Cumartesi günü oynanacak olan Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - ADANA

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