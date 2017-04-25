Adana Demirspor'da Bandırmaspor Mesaisi Sürüyor

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak olan Adana Demirspor'da çalışmalar sürüyor. Mavi-lacivertli ekibin teknik patronu Engin İpekoğlu yönetiminde Aytaç Durak Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.



Oyuncular daha sonra orta ve şut çalışması yaparken, daha sonra ise yarı alanda teknik ve taktik çalışması yaptı.



Günü tek idmanla sürdüren Adana Demirspor'da oyuncuların, teknik heyetin isteklerini yerine getirmek için sarf ettiği çaba dikkat çekerken, zorlu maç öncesi herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor.



Mavi-lacivertli takımda cezaları nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen kaleci Fevzi Elmas ve Oğuzhan Berber'in cezaları sona erdi.



(İHA)