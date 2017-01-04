Adana Demirspor Çalışmalarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Aytaç Durak Tesisleri'nde devre arası çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Öğleden sonra gerçekleştirdiği antrenmana salonda yaptığı çalışmalarla başlayan mavi-lacivertli ekip, daha sonra sahada 5'e 2 ve yarı alanda yaptığı çift kale maçla günü tamamladı. Dünkü idmanda Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü ve yönetim kurulu üyeleri de yer almıştı. Sedat Sözlü, Teknik Direktör Engin İpekoğlu ile sohbet ederek takım hakkında bilgiler aldı.



Kendilerine tebliğ edilen 2 milyon 200 bin TL'yi en kısa sürede ödemeye çalışacaklarını belirten Sedat Sözlü, oyuncuların alacaklarını kapatıp 3 yabancı ve 1 yerli oyuncuyu kadrolarına katacaklarını söyledi.



Türkiye'de hemen hemen her takımın bu tür sıkıntılar yaşadığını anlatan Sözlü, "Türkiye'de olağanüstü ekonomik sıkıntı var. Bunu kimsenin göz ardı etmemesi lazım. Bu ister istemez bütün kulüplere yansıyor. Biz de elimizden geleni yapıp bu sıkıntıları bir an önce atlatmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede bunları aşacağız" diye konuştu. - ADANA