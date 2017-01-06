Adana Demirspor, Antalya'da Kampa Girecek

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya'da kampa girerek sürdürecek.



Devre arasında çalışmalarını Adana'da, Aytaç Durak Tesisleri'nde sürdüren mavi-lacivertliler, bugün yapacakları antrenmanın ardından Antalya'ya hareket edecek.



Kentteki bir otelde kampa girecek Adana ekibi, ligin 17. haftasında sahasında oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.