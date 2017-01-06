TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya'da kampa girerek sürdürecek.
Devre arasında çalışmalarını Adana'da, Aytaç Durak Tesisleri'nde sürdüren mavi-lacivertliler, bugün yapacakları antrenmanın ardından Antalya'ya hareket edecek.
Kentteki bir otelde kampa girecek Adana ekibi, ligin 17. haftasında sahasında oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
Adana Demirspor, Antalya'da Kampa Girecek
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya'da kampa girerek sürdürecek.
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya'da kampa girerek sürdürecek.
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