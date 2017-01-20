Adana Demirspor, 21 Yaş Altı Takımıyla Hazırlık Maçı Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 21 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.



Ligin 18. haftasında pazartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak olan Adana Demirspor'da hazırlıklar sürüyor.



Mavi-lacivertliler, hazırlıklar kapsamında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 21 yaş altı takımıyla hazırlık maçı yaptı.



20'şer dakikalık 2 devre halinde oynanan maçı, Sercan, Grbic ve Berkay'ın golleriyle A takım 3-0 kazandı.