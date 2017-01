Adana'dan Haleplilere Yardım

Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği (ABİSAD) tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Haleplilere ulaştıracak tır yola çıktı.



Türk Kızılayı Adana Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılayının başlattığı "Görmezden Gelmeyin" kampanyası kapsamında ABİSAD tarafından temin edilen battaniye ve giyimden oluşan bir tır yardım malzemesi, Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.



ABİSAD Başkanı Vedat Kolcuoğlu, Seyhan İş Merkezi arkasındaki uğurlama töreninde, Beşiktaş'a gönül verenlerin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu belirterek, "Bir iş adamı ve Beşiktaşlı olarak, Halep'teki insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Umarız ki bir an önce kalıcı ateşkes gerçekleşir ve bu mağdur insanlar normal hayatlarına dönerler." ifadelerini kullandı.



Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Haleplilerin şu an güvenli bölgeye alındığını belirterek, "Ancak kamplarda ne kadar iyi imkanlar olsa da yine de hayatları çok zor. Bu nedenle ısınma ve hijyen açısından battaniye ve giyim yardımları çok anlamlı. ABİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kolcuoğlu ve dernek üyesi iş adamlarına teşekkür ederim." diye konuştu.



Yapılan açıklamaların ardından yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.