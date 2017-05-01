Adana'daki Terör Örgütü Propagandası Soruşturması

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 6 Kasım 2016'da yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ömer B. (20) hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısının Ömer B. hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.



Savcı, Ömer B'nin 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken, iddianamede savunmasına yer verilen sanık, sosyal medya paylaşımını PKK/KCK terör örgütünün propagandası amacıyla yapmadığını savundu.