Adana'daki Terör Operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 4 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyetteki sorguların ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.



Zanlılardan mahkemeye sevk edilen K.T. "Terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklanırken, M.Ş.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adana'da PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında 4 Nisan'da kent merkezinde önceden belirlenen 11 adrese operasyon düzenlenmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.