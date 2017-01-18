Adana'daki "Taksi Çağırma Cinayeti" Davası

Adana'da, eve gitmek için kendisinden taksi çağırmasını istediği garsonu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kafe sahibinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat Yüzgeç (49) ile tarafların avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan tanık S.A'nın ifadesini okudu.



Sanık Yüzgeç, tanığın aleyhine verdiği ifadeyi kabul etmeyerek "Olayın mağduru ve yaralananı benim. Ancak, tutuklu olarak yargılanıyorum. Diğer kişiler dışarıdalar. Mağduriyetim giderilsin." dedi.



Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



Merkez Çukurova ilçesinin Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulunan bir kafede garson olarak çalışan Mahmut Altunsöz, 14 Şubat 2016'da iş bitimi kendisini taksiyle eve göndermesini istediği iş yeri sahibi Vedat Yüzgeç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



Şef garson Mert Ekinci de bacağından yaralanmıştı.