Adana'daki Şüpheli Ölümler

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şeyhmus Alparslan, "İster endüstriyel olsun ister el yapımı olsun gıda için en önemli kriter 'güvenilir' olmasıdır."dedi.



Alparslan, şubede, gazetecilere yaptığı açıklamada, yedikleri domates konservesinden zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen Mehmet Belhan babası Mustafa ve annesi Kadriye Belhan ve akrabaları Nebahat Duysak'a rahmet dileğinde bulundu.



Gıdanın, tamamen bilimsel gerçeklikler ışığında ele alınması gereken bir alan olduğunu belirten Alparslan, "Konunun bu yönünü hiçe sayan mesnetsiz yaklaşımların bazı basın yayın organlarında yer bulabildiğini ve bunun sonucunda kamuoyunun ciddi bir şekilde yanıltıldığına tanık olmaktayız." dedi.



Ev yapımı ürünlerin endüstriyel ürünlere alternatif olduğunun önerildiğini ifade eden Alparslan, şöyle devam etti:



"İster endüstriyel olsun ister el yapımı olsun gıda için en önemli kriter 'güvenilir' olmasıdır. Endüstriyel olarak üretilen her gıdanın mutlak güvenilir olduğunu elbette düşünmemekteyiz. Ancak sanayi ürünü gıdaların resmi denetim mekanizmasına tabi olduğunu bu mekanizmanın yeterli sayı ve nitelikte işletilmesi gerekliliği düşüncemizi saklı tutmak kaydıyla 'ev yapımı' ve 'doğal' gibi tanımlamalarla, gerek bireysel tüketim ve gerekse piyasaya arz edilmek üzere üretilen gıdaların bu ölçüde bile bir denetime tabi olmadığını vurgulamak isteriz. Bu hususun önemini hayatını kaybedenler olduğunda anca gündemde görebilmekteyiz."



Konuya gıda bilimi çerçevesinde yaklaştıklarını dile getiren ve konserve yapacaklara tavsiyelerde bulunan Alparslan, şunları kaydetti:



"Konserve hazırlanmadan önce mutfağın ve kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Konservenin minimum 120 santigrat derecede 10-15 dakika kaynatılması gerekiyor. Kullanılacak kavanozların özellikle kapaklarının daha önceden kullanılmamış olması lazım. Konserveler mümkün olduğunca hızlı şekilde soğutulmalı. Daha sonra serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edilmelidir. Konserve tüketilmeden önce gözle kontrol edilmeli, kapağında şişme, sızıntı varsa ayrıca ürün içerisinde hava kabarcıkları oluşmuşsa, kapağı açıldığında normal olmayan kötü bir koku hissedilirse kesin olarak tüketilmemelidir."



Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Osman Kola ise "Her konservede bu risk var. Gerek ev koşullarında olsun gerek endüstriyel düzeyde de bu tehlike mevcut. Her ne kadar kontrollü üretimi mümkünse de bahsettiğimiz mikro organizma şu ana kadar bilinen yedi farklı toksin oluşturuyor. Bu toksinler 8 ila 72 saat arasında zararlı etkilerini göstermeye başlar." diye konuştu.