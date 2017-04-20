Adana'daki Şüpheli Ölümler

Adana'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmalarının ardından beşer gün arayla yaşamını yitiren ve ölümleri şüpheli bulunan baba ve oğlunun ardından annenin de hayatını kaybettiği öğrenildi.



Mart ayında merkez Yüreğir ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Belhan ve babası Mustafa Belhan'ın ölümünün ardından hastanede tedavi gören anne Kadriye Belhan (60) da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Üç gün önce hayatını kaybeden ve ölümü şüpheli bulunan Kadriye Belhan'ın cenazesi eşi ve oğlunun defnedildiği Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Öte yandan Kadriye Belhan'ın kız kardeşi Nebahat Duysak'ın ise 7 Mart'ta hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, şüpheli bulunan ölümlerin nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.



Olay



Dadaloğlu Mahallesi'nde Mehmet Belhan ile babası Mustafa ve annesi Kadriye Belhan rahatsızlanmaları üzerine çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Baba Mustafa 20 Mart'ta, oğlu Mehmet Belhan da 25 Mart'ta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, anne Kadriye Belhan'ın ise tedavisi devam etmişti.



Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilen ve ölümleri şüpheli bulunan baba ile oğlunun ön otopsisinde gıda zehirlenmesi bulgularına rastlandığı öğrenilmişti.



Yakınları ailenin olaydan kısa süre önce domates konservesi yediklerini iddia etmişti.