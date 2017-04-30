Adana'daki Şüpheli Ölüm

Adana'da bıçaklanarak yaşamını yitiren kişinin, dini nikahlı eşi ve erkek arkadaşı cinayet zanlısı olarak adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki evinde bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İsa Arıç'ın (17) ölümünü araştıran polis ekipleri, maktulün dini nikahlı eşi Z.K'nin (16) bilgisine başvurdu.



Z.K'nin verdiği bilgiler doğrultusunda erkek arkadaşı olduğu öne sürülen İ.D. (17), gözaltına alındı.



İsa Arıç'ın sabaha karşı uyandığı sırada İ.D. ile karşılaştığı ve aralarında çıkan kavgada bıçaklandığı, olayın ardından zanlı İ.D'nin balkondan atlayarak kaçtığı iddia edildi.



Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen cinayet zanlısı İ.D. ve maktulün dini nikahlı eşi Z.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan İsa Arıç, yakınları tarafından evde bıçakla yaralanmış halde bularak hastaneye götürmüş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.