Adana'daki Silahlı Saldırı

Adana Adliyesi önünde bir kadını tabancayla ateş açarak yaralayan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Adliye önünde tartıştığı Şükran A'yı (25) tabancayla ayağından vurarak yaralayan Ali Balduz (35), olayın ardından yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Balduz'un savcılıkta verdiği ifade de, "Emniyette Şükran'ı öldürmek istediğimi söylemiştim. Şimdiki ifadem geçerlidir. Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım. Ancak, ben ayağına sıktım." dediği öğrenildi.



Olay



25 yaşındaki Şükran A, Adana Adliyesi önünde karşılaştığı Ali Balduz ile tartışmaya başlamış, bunun üzerine Balduz yanında bulundurduğu tabanca ile bir el ateş açarak Şükran A'yı ayağından yaralanmıştı.



Kadına ikinci defa ateş etmek isteyen, ancak tabancası tutukluk yapan zanlı kaçmak istediği sırada adliyede görevli polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.