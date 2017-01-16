Adana'daki Silahla Yaralama

Adana'da bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bir süre önce ayrıldığı Emre A. tarafından, oturduğu apartmanın önünde kızı Gizem T. ile vurulan Fatma T, tedavi gördüğü Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Kadının cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Kadın ve kızını vurduktan sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan Emre A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, Gizem T'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Dün gece saatlerinde Emre A, kendisinden ayrılan kadını ve kızını evlerinin girişinde tabancayla yaralayıp intihara teşebbüs etmiş, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.