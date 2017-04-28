Adana'daki Silah Kavga - 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Nisan'da, motosikleti yola park etme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen, 2 kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişiyi daha yakaladı, gözaltı sayısı 9'a yükseldi.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Behzat A. (36), Harun K. (27), Murat K. (36), Abdullah A. (22), İsmail Y. (25), Recai B. (26), Mahmut O. (23), Zekeriya A. (26) ve Halil İbrahim O. (23) sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.



Silahlı kavganın çıkmasına neden olduğu ileri sürülen motosikletin sahibi Recai B, gazetecilerin "Kavga neden çıktı?" sorusu üzerine "Onlar istedi, bunu biz yapmadık." dedi.



Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmada kalaşnikof tüfek, tabanca ve pompalı tüfeğe ait yaklaşık 40 adet boş kovan bulduğu öğrenildi.



Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında, motosikleti yola park etme nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Tabanca, kalaşnikof ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada Halil Onmaz ve Yavuz Öztürk ölmüş, Behzat A. ve Mahmut O. ise yaralanmıştı.