Adana'daki Hırsızlık ve Gasp Iddiası - 5 Kişi Tutuklandı

Adana'da otomobil hırsızlığı yaptıkları ve 30 güvercini gasbettikleri öne sürülen 3'ü 18 yaşından küçük 5 kişi tutuklandı.



Merkez Yüreğir ilçesinde dün, bir otomobili çaldıktan sonra pompalı tüfekle bir evden 30 güvercin gasbedip kaçarken, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaza yapan araçta Ercan D. ile 18 yaşından küçük O.Ç, E.A'nin yakalanmasının ardından soruşturmayı yürüten polis, olayla ilgili Mehmet Y. ve yaşı 18'den küçük A.D'yi de gözaltına aldı.



Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.



Olayın geçmişi



Merkez Yüreğir ilçesinde dün 63 KT 442 plakalı otomobilin çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, Süleyman Vahit Caddesi'nde aracı fark edip takibe almıştı. Ekipler, otomobili durdurmak isteyince şüpheliler kaçmaya başlamış, önce bir motosikletliye daha sonra bir iş yerine çarpan araçtakiler yakalanmıştı.



Araçta yapılan incelemede aralarında yavruların da olduğu çalıntı 30 güvercin ile pompalı tüfek, demir kesme makası ve bıçak ele geçirilmişti.



Ekipler, araçta Ercan D. ile yaşları 18 yaşından küçük O.Ç, E.A'yı gözaltına almıştı.