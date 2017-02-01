Adana'daki Fetö/pdy Soruşturması

Adana'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakim ve savcıların sözde "imamı" olduğu iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması doğrultusunda hakim ve savcıların sözde "imamı" olduğu iddiasıyla aranan ve örgüte ait kapatılan özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan "Feridun" kod adlı Mehmet Muhittin Ö. (37) Mardin'de yakalandı.



Adana'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Aynı soruşturma kapsamında hakim ve savcılara "abi"lik yaptığı iddia edilen, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan Özel Burç Okullarında görevli iki öğretmen hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.