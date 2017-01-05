Adana'daki Fetö/pdy Soruşturması

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün eğitim kurumlarında çalışan 8 kişi hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarında yurt müdürü, idareci ve çeşitli görevlerde çalışan tutuklu şüpheliler M.T.B, C.U, H.Y, E.Ö, K.E, R.E, F.S. ve G.G. hakkındaki soruşturması tamamlandı.



Cumhuriyet savcısınca hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, sanıkların sohbet toplantılarına katıldıkları, evlerinde yapılan aramada örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ve kitaplar bulunduğu, ayrıca sanıklardan 3'ünün "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.



Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.