Adana'daki Fetö/pdy Soruşturması

Adana'da Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında cezaevinde görevli tutuksuz 3'ü kadın 10 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütle bağlantıları olduğu iddia edilen Adana Cezaevindeki infaz koruma memuru ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde çalışanlar hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısı, gözaltına alınıp bazıları adli kontrolle bazıları da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan aralarında psikolog ve öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler Ferhat A, Faruk A, Memduh Y, Hasan G, Mehmet K, Muhammet A, Havva Betül Ö, Fatma Betül B, Serap Y. ve Ahmet A. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, incelemenin ardından kabul edildi.



İddianameden



İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ/PDY ile ilgili hazırladığı bilgilendirme raporu ile gizli tanıkların bilgilerine yer verildi.



Sanıklardan Hasan G'nin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesinde darbeye karşı çıkan halkı aşağılayan ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu, sanıklardan Mehmet K'nin, gizli tanıkların ifadesine göre, tanıdıklarını örgütün gazetesi Zaman'a abone yapmaya çalıştığı öne sürülen iddianamede, gizli tanık "Toros"un da Mehmet K. hakkında "Ayrıca evinde Fetullah Gülen örgütüyle alakalı toplantılar, sohbetler düzenlendiğini de biliyorum" dediği yer aldı.



İddianamede, sanıklardan Muhammet A'nın Bank Asya'da hesap kaydının olduğu, Havva Betül Ö'nün de gizli tanıkların iddiasına göre FETÖ'ye bağlı bir üniversitede eğitim gördüğü ve örgüte bağlı okulda öğretmenlik yaptığı öne sürüldü.



Sanık Fatma Betül B'nin örgüte ait Sızıntı dergisini masasında bulundurduğu belirtilen iddianamede, Serap Y'nin gizli tanık "Palamut"un ifadesine göre, 2 yıldır FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığı iddia edildi.



Gizli tanık "Merdiven", Ferhat A'yı tanıdığını ve sanığın 2013 yılında kendisine, "Sen de namaz kılıyorsun, gel beraber olalım, bizim bir grubumuz var, haftada bir gün toplanıyoruz, sen de iştirak et" dediğini belirtti. Gizli tanık "Varan" da Ferhat A'nın FETÖ üyesi olduğunu toplumda duyduğunu, FETÖ lehine konuşmalar yaptığını hatırladığını iddia etti.



Gizli tanık "Bursa", sanıklardan Memduh Y. ile ilgili iddianamede yer alan ifadesinde, Memduh Y'nin eşinin FETÖ'nün okullarından olan Burç Okullarında öğretmenlik yaptığını duyduğunu, sanığın da eşinden dolayı açığa alındığını söylediğini belirterek, "Ayrıca, 'bizden daha fazla cemaatçiler dışarıda geziyor ama biz bu hale düştük' diyerek sızlanmıştı." dediğini öne sürdü.



Savcı iddianamesinde, "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı Adana'daki Ceza İnfaz Kurumlarında ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli memur olan şüphelilerin iddianamenin metin kısmının girişinde genel özellikleri belirtilen FETÖ'ye üye oldukları, yukarıdaki delillerden anlaşıldığından atılı suçu işleyen şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizde yapılarak sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur" ifadesine yer vererek, sanıkların her birinin 15'er yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi.



Adana'da daha önce de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı Adana'daki Ceza İnfaz Kurumlarında ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde i·nfaz koruma memuru, sağlık memuru, öğretmen, memur ve şoför olarak görev yapan diğer şüpheliler hakkında aynı suçtan dolayı dava açılmıştı.