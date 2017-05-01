Adana'daki Fetö/pdy Soruşturmaları

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Karaisalı Belediyesinde çalışan 3 kişi ile Orman Bölge Müdürlüğünde şube müdürüyken görevinden uzaklaştırılan 1 kişi hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen belediye çalışanları tutuksuz şüpheliler G.Y, M.S. ile M.Ö. hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirmenin ardından kabul edildi.





Savcı, adli kontrol altında bulunan 3 şüphelinin de 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. İddianamede, savunmalarına da yer verilen G.Y, M.S. ve M.Ö. haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



Adana'da Orman Bölge Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararnameyle görevinden uzaklaştırılan tutuksuz şüpheli A.Ö. hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede A.Ö'nün örgütle bağlantılı bir derneğe üye olduğu da belirtildi.