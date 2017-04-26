Adana'daki Fetö/pdy Sanığı Öğretmenlerin Davası

ADANA(AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 8'i tutuklu 32 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Karakurt, diğer tutuklu sanıklar Nurhan Erdal, Burhan Kan, Koray İzgi, Turgut Topal, Nurhan Dönmez, Süleyman Aydın, Kaşif Candan tutuklu bulundukları farklı cezaevlerinden, tutuksuz sanık Z.D, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken diğer tutuksuz 23 sanık ve avukatları duruşmada hazır bulundu.



Sanık Z.D, terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmediğini, terör örgütünün kripto haberleşme sistemi "ByLock" programını yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "Aktif Eğitim Sendikasına üyeliğim bir yıldan biraz fazla süredir. Sonrasında zaten istifa ettim. Bank Asya'da bulunan hesabım göz tedavisi için biriktirmiş olduğum paradan ibarettir. Bu parayı zaten bankadan çekip tedavim için harcadım. 2008'de eşimin arkadaşının daveti üzerine Kırgızistan'a gittik, özel bir amacımız yoktu gezme amaçlı gittik. Hakkımdaki adli kontrolün kaldırılmasını ve beraatımı talep ederim." dedi.



Tanık Murat Akgül de 2006 yılından 2014 yılına kadar Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yaptığını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan A.Z.O'nun kendilerini sohbet toplantılarına davet ettiğini söyledi.



Genelde haftanın salı günleri sohbet toplantısı yapıldığını aktaran Akgül, "Bu toplantılar genelde Burç Okullarında 3. kattaki bir salonda yapılıyordu. Genelde dini ağırlıklı toplantılar yapılıyordu. Nadiren de olsa Fetullah Gülen'in CD'si izlettirilirdi. Benim davet edildiğim vakitlerde Ü.A da bu sohbet toplantılarına katılıyordu. Ben kamuoyunda dershaneler konusu gündeme geldiğinde toplantıya gitmeyi bıraktım." diye konuştu.



Mahkemede savunma yapan diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundular.



Mahkeme tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmaya erteledi.