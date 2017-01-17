Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

ADANA(AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Selçuk Şimşek ile tutuksuz eşi Merve Şimşek ile avukatları katıldı.



Merve Şimşek, suçlamayı kabul etmedi.



Darbe girişimini övücü paylaşımların eşine ait Facebook sayfasından yapıldığını belirten Şimşek, "Söz konusu paylaşımlar eşim tarafından yapılmıştır. Ancak, ben çalışmayıp kendisinin öğretmen olması nedeniyle işinden olmaması için paylaşımı benim yaptığımı söylemiştim. Üniversiteye hazırlık döneminde 2007'de dershanelerine bir yıl gittim. Bunun dışında bu yapıya ait hiçbir kurum, kuruluş veya yayın organı ile ilgim olmamıştır. Bankasında da herhangi bir hesabım yoktur." dedi.





Selçuk Şimşek ise suça konu paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu ve paylaşımları kendisinin yaptığını söyledi.



FETÖ'ye ait dershanede 1 yıl çalıştığını, bunun dışında ev ve okulları ile bir ilgisinin olmadığını savunan Şimşek, bu dershanede çalışırken maaşından sürekli gazete ve dergi bedeli kesinti yapıldığı için işinden ayrıldığını söyledi.



Maaşının Bank Asya üzerinden ödendiği için hesap açtırmak zorunda kaldığını ifade eden Şimşek, bu hesaptan sadece kredi kartını kullandığını söyledi.



Yaptığı paylaşımların darbeyi destekleyecek mahiyette olmadığını iddia eden Şimşek, "Benim darbe karşıtı olan paylaşımlarım da vardır. Söz konusu paylaşımım incelendiğinde, karşıda birisiyle yorum anlamında tartıştığımız görülecektir." dedi.





Görevli savcı mütalaasında, Selçuk Şimşek'in örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını isterken eşinin ise delil yetersizliğinden beraatini talep etti.





Karar için son sözleri sorulan sanıklardan Selçuk Şimşek, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben bu yapının dershanesinde sadece maddi gerekçelerle çalıştım, sonrasında bunlarla hiçbir ilgim olmadı." dedi.



Eşi Merve Şimşek ise mütalaaya katıldığını belirterek beraatini istedi.





Mahkeme heyeti, Selçuk Şimşek'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın suçu örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemiş olduğu gerekçesiyle ceza yarı oranında arttırılarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına yükseltildi.



Merve Şimşek ise suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti.