Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Mustafa İ. hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Kemal Kayboz ve Nihat Yaşar ise duruşmaya Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Sanık Yaşar, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Silahlı bir eyleme katılmadığını dile getiren Yaşar, terör örgütü üyesi olmadığını iddia etti.



Kayboz da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.



Terör örgütünün üyesi olmadığını savunan Kayboz, "Örgüte ait hiçbir şeye katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyor ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Mustafa İ. ise hakkında suçlamaları kabul etmedi. Çocuklarının örgüte ait dershanelere gittiğini kaydeden Mustafa İ, Zaman gazetesi aboneliğini ise 2014'te sonlandırdığını vurguladı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.