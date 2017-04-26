Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 ila 15 yıl hapis istemiyle dava açılan 13 eski sağlık çalışanının yargılandığı davanın duruşması başladı.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gülem Sivri ile tutuksuz sanıklar İsa C, Arife K, Hasan B, İsmail E, Ömer Faruk O, Özge E, Serap K, Yusuf G, Şule K, Dilara Sultan S, Mine S. ve Farşit F. ile sanık avukatları katıldı.



Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.



Tutuklu sanık Sivri savunmasında, terör örgütünün kriptolu haberleşme sistemi ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia etti.



Çalıştığı hastane için adına internet aboneliği yapıldığını ileri süren Sivri, "Sağlıkçı arkadaşlarımın hepsi bu hat üzerinden internet kullanıyordu. Bahsi geçen terör örgütünün haberleşme sistemi ByLock'u basından öğrendim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Tutuksuz sanıklardan Mine S. ise ByLock tespit edilen telefon hattının kendi adına olduğunu ancak bunun ağabeyinin eşi tarafından kullanıldığını belirtti.



Ağabeyinin ve eşinin Ankara'da ikamet ettiğini, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandıklarını bildiğini ileri süren Sert, "Ağabeyim nişanlılık sürecinde 'Kamu çalışanları avantajlı tarifeler kullanıyor' diye benim adıma kayıtlı telefon hattı aldı. Ben üzerime kayıtlı hattın araştırılması için cumhuriyet savcılığına dilekçe verdim. Benim FETÖ/PDY ile bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.



Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.