Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski Adana Vali Yardımcısı Ahmet Beyoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen ve ev hapsi yaptırımlı adli kontrole tabi tutulan tutuksuz sanık Beyoğlu ile avukatı katıldı.



Duruşma savcısı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, Beyoğlu'nun "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme Başkanı'nın mütalaayla ilgili savunmasını sorduğu Beyoğlu, ek süre istedi ve telefonunda örgüt üyelerinin şifreli mesajlaşma programı "ByLock" çıktığı iddialarını reddettiğini beyan etti.



Mahkeme heyeti, Beyoğlu'nun ev hapsinin devamına karar verip duruşmayı, Emniyet Genel Müdürlüğüne, ByLock tespitinin nasıl yapıldığının ve içeriğinin bulunup bulunmadığıyla ilgili bilgi verilmesine ilişkin yazı gönderilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.