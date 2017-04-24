Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevden alınan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu Mustafa Çay ile tutuksuz yargılanan ağabeyi Nurettin Çay ve avukatları katıldı.



Mustafa Çay, savunmasında, polislik yaptığı dönemde terör örgütleriyle mücadele ettiğini, Adana'ya tayini çıktıktan sonra 2004 yılında Seyhen Belediyesi zabıta müdürlüğüne geçiş yaptığını ifade etti.



Daha sonra Pozantı'da Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Çay, odasında terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen'e ait kitap, 1 ABD doları ve "himmet listesi" bulunduğu iddiasını kabul etmedi.



Himmet listesinde parmak izinin olmadığını ve listede adı yazanlarla bir araya gelmediğini savunan Çay, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp konuşma yaptığını anlattı, hakkındaki suçlamaları reddetti. Çay'ın savunmasının son bölümünde gözyaşı döktüğü görüldü.



Tutuksuz sanık Nurettin Çay da 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini belirtti, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Çay'ı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye ederken, ağabeyi Nurettin Çay'ın ev hapsi ise yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk biriminde imza atma şartına çevrildi.



Duruşma, himmet listesinde Çay'ın parmak izinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi, belediyedeki görüntülerin incelenip rapor haline getirilmesi, belediyede arama yapan polislerin tanık olarak dinlenmesi için ertelendi.