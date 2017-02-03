Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan ve sanayici Mustafa Vural ile tutuksuz sanıklar Zihni Aldırmaz, Ferhat Yüksel, Cengiz Dinçer, Oya Erişen, Hasan Uzun, Tarık Kaplan, Bekir Kadı ve Mustafa Demir ile avukatları katıldı.
Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme heyetinin söz verdiği F.A, daha önce cemaatin içinde yer aldığını ancak ayrıldığını anlattı.
Cemaatin kendi evinde de toplantı yaptığını anlatan tanık F.A, "Sanıklardan Muammer Çalışkan, Mustafa Vural, Zihni Aldırmaz, Mustafa Demir, Kemal Elibal, Cemal Soncu'yu toplantılara katılırken gördüm. Toplantılara çok ünlü iş adamları ve şehrin ileri gelenleri de katılırdı. Muammer Çalışkan ayrıca sohbetlere de gelirdi. Çalışkan'ın evinde de toplantı yapıldı. Ömer Ekinci için Adana'nın bir numarası diyorlardı. Birden fazla mütevelli heyeti bulunurdu. Kimin hangi heyette olduğu bilinmez. Toplantılarda Barış hoca himmet isterdi. Görevlendirdiği kişi daha sonra gelip parayı alırdı. Kurban bağışı istenirdi." ifadesini kullandı.
"Gülen ziyaretinde 2 bin dolar istendi"
F.A, ABD'ye düzenlenen geziye de katıldığını aktararak şöyle devam etti:
"Okulları gezmeye gitmiştik. Bu sırada Fetullah Gülen'i görebileceğimiz de söylendi. O dönem Gülen'i görmek çok revaçtaydı. Pensilvanya'ya gittik. Eski binada yemek yedikten sonra öğle namazını kıldık. Namaz sonrası Fetullah Gülen yaklaşık 30-45 dakika sohbet yaptı. Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili konuşuluyordu. Birisi 'Merak etmeyin bu işler düzelir' dedi. Fetullah Gülen de 'Yok yok bu çok zor görülüyor. Hiç öyle görünmüyor. Bu işler sizin bildiğiniz gibi değil' dedi. Görevli biri, 'gelenlerin masrafları oluyor' diyerek bizden 2 bin dolar para istedi. Ben bin dolar verdim, heyetteki diğer kişiler de vermiştir. 17/25 Aralık'tan sonra ben cemaatten ayrıldım."
Sanıklardan Eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Çalışkan ise FETÖ'nün A takımında olduğu iddialarını da kabul etmediğini belirtti.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin sürmesine, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Kemal Elibal, Cemal Soncu ve Ömer Ekinci hakkındaki yakalama kararlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Dava
İlk duruşması 2 Mayıs'ta yapılan dava kapsamında, 17 sanıktan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz için "terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar hapis, diğer sanıklar için de 5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede, vasfı üniversite alanı olan arazinin konut alanına çevrilerek, terör örgütü ile mensuplarına yüksek meblağlarda finansman sağlandığı, hiçbir faaliyette bulunulmamasına rağmen çeşitli ülkelere gidildiği ve masrafların belediyeye ödetildiğine yer verilmişti.
Dava kapsamında firari sanıklar FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile Ömer Ekinci, Kemal Elibal ve Cemal Soncu'nun tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.
Daha önce tahliye edilen eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan ile sanayici Mustafa Vural, yeni delillerin elde edilmesi üzerine 12 Ekim'de tutuklanmıştı.
Adana'daki Fetö/pdy Davası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.