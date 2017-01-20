Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı,7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında 15 yıl hapis istenen sanık Erdal Ergün, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Cep telefonunda örgütün gizli haberleşme programı Bylock tespit edilen sanık Ergün, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, sanığa "Silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.