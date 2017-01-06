Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı örgüte üye olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 9'u tutuklu, biri hakkında yakalama kararı bulunan 11 polisin yargılanmasına başlandı.



Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen polisler Mehmet Çetin, Erkan Abdurrahman Kale, Halit Sevilmiş, Bayram Ali Mercan, Turulsan Kafalı, Adem Ünüvar, Sefer Özen, İsmail Alpyaşar, İsmail Kaplan ile tutuksuz Harun Evren ve avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Şule Özhan ise duruşmaya gelmedi



Sanıklardan Bayram Ali Mercan, ByLock programını kullanmadığını ileri sürdü.



İsmail Alpyaşar da izindeyken darbe girişimini öğrenip görevinin başına döndüğünü ifade ederek, "24 saat boyunca çalıştım, müdürümüz beni çağırdı, hiçbir gerekçe olmadan görevimden uzaklaştırıldım. Kürtçe bildiğim için beni terörle mücadele kapsamında çalıştırdılar. Ancak şu anda karşınızda terörist damgası ile yargılanmaktayım. Söz konusu yapılanma ile benim hiçbir ilgim yoktur." dedi.



Sanık İsmail Kaplan ise 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ile irtibatını kestiğini savundu.



Mehmet Çetin de yaklaşık 15 yıl boyunca vatana hizmet ettiğini, hiçbir zaman ihanette bulunmadığını belirterek, "Vicdanım çok rahat ancak ne yazık ki şu anda yüce mahkemeniz huzurunda terörist damgası ile yargılanmaktayız" dedi.



Halit Sevilmiş ise ByLock programını kullamadığını, kaçmak gibi bir düşüncesi de olmadığını belirterek, "Ayrıca telefonum evde çocukların elindedir, çocuklarım bazen yanlışlıkla program ve oyun yükledikleri olduğunda ben onları silmişimdir. Ben kesinlikle bu programı yüklemedim, bilgim dışında yüklendiyse bilmiyorum." ifadesini kullandı.



Sefer Özen de Bank Asya'ya 221 bin lira para yatırdığını, paranın bir fabrikanın taşeronluğunu yapan babasına ait işçilere dağıtılacak para olduğunu belirtti.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Alpyaşar ve Çetin'in üzerine atılı suçun niteliği, dosya kapsamına yansıyan delil durumu ve tutuklulukta geçen süre ile tutukluluğun tedbir olma niteliği nazara alınarak pazartesi ve cuma günleri bulundukları kolluk birimine imza atmak suretiyle adli kontrolle tahliyelerine karar verildi.



Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluğunun devamı ve hakkında yakalama kararı bulunan Şule Özhan'ın yakalama emrinin devamı kararlaştırıldı.



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.