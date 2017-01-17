Adana'daki Fetö/pdy Davası - 22 Polisin Yargılanmasına Başlandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı örgüte üye olmak" suçundan 15'er yıl hapis istenen 14'ü tutuklu 22 polisin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, çoğunluğu meslekten ihraç edilen tutuklu polisler, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz bazı sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Tutuklu sanıklardan Sedat Y. savunmasında, ByLock programını kesinlikle kullanmadığını iddia etti.



Suçlamaları kabul etmeyen Sedat Y, "Ben milliyetçi, ülkesini seven birisiyim. Devletimizin karşı olduğu bir sisteme ben de karşıyım, ülkem için seve seve canımı veririm, bu suçlama benim için çok ağırdır." dedi.



Sanık Bülent A. da meslekten ihraç edildiğini, 2007'de de Bank Asya'dan hesap açtırdığını belirterek "Ben hayatım boyunca faizli sistemde hesap açtırmadım. Benim bu hesabım faizsiz olan katılım hesabına ilişkindir." iddiasında bulundu.



Güray G. ise ByLock programını 2014 yılında kısa süreli bir şekilde kullandığını ancak örgütle herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.



Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bülent A. ve Erdal T. ile sağlık durumu dolayısıyla Güray G'nin yurt dışına çıkış yasağı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bağlı bulundukları kolluk birimine imza atmak suretiyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.