Adana'daki Fetö Davasında Tanık Dinlendi

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz'ın da olduğu sanıkların yargılandığı duruşma da tanıklık yapan Fatih A. dinlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne 15 Mayıs 2015'te yapılan bir ihbarla, 2012'de Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz ve yönetiminin, imar yolsuzluğu ve plan sahteciliği yaparak Gülen Cemaati'ne yakınlığı ile bilinen Kanuni Üniversitesi'ne ait arazinin meclis kararı olmamasına rağmen konut alanına çevrilerek, 150 milyon liraya ulaşan miktarda rant kazandırdığı iddia edildi. İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonucu aralarında Fethullah Gülen'in ve Zihni Aldırmaz'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 17 sanık hakkında 5-35 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER
Davanın ilk duruşmasında tüm sanıklar dosyada somut delil olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme rapor aldırılması için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Gelen bilirkişi raporunda, söz konusu arazi için yapılan imar değişikliğinin yasaya uygun ve belediye meclisi kararı olduğu belirtilirken, arazinin değerinde de bir artış yapılmadığı bildirildi.
Bu gelişme üzerine tutuklu sanıklardan Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Hasan Uzun, diğer celselerde ise Zihni Aldırmaz, Ferat Yüksel, Mustafa Vural ve Muammer Çalışkan tahliye edildi. Ancak Muammer Çalışkan ve Mustafa Vural hakkında, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmalar kapsamında yeni delilere ulaşıldığı gerekçesiyle yeniden tutuklanmalarına karar verildi.
SANIKLARI TOPLANTILARDA GÖRDÜM
Davanın bugün yapılan duruşmasında Fatih A. tanık olarak ifade verdi. Cemaatin toplantılarına katıldığını belirten Fatih A., ifadesinde şunları söyledi:
"Sanıklardan Muammer Çalışkan, Mustafa Vural, Zihni Aldırmaz, Mustafa Demir, Kemal Elibal, Cemal Soncu'yu toplantılara katılırken gördüm. Toplantılara çok ünlü işadamları ve şehrin ileri gelenleri de katılırdı. Muammer Çalışkan ayrıca sohbetlere de gelirdi.
Çalışkan'ın evinde de toplantı yapıldı. Ömer Ekinci için Adana'nın bir numarası diyorlardı. Toplantılarda himmet istenirdi. ABD'ye düzenlenen geziye de katıldım. O dönem Gülen'i görmek çok revaçtaydı. Pensilvanya'ya gittik. Fetullah Gülen yaklaşık 45 dakika sohbet yaptı. Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili konuşuluyordu. Birisi 'Merak etmeyin bu işler düzelir' dedi. Fetullah Gülen de 'Yok yok bu çok zor görülüyor. Hiç öyle görünmüyor. Bu işler sizin bildiğiniz gibi değil' dedi. Görevli biri, 'gelenlerin masrafları oluyor' diyerek bizden 2 bin dolar para istedi. Ben bin dolar verdim, heyetteki diğer kişiler de vermiştir. 17/25 Aralık'tan sonra ben cemaatten ayrıldım."
Tanığın ifadeleri üzerine söz alan sanıklar ise iddiaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, firari olan Fetullah Gülen ile Kemal Elibal, Cemal Soncu ve Ömer Ekinci hakkındaki yakalama kararlarının devamına karar verip duruşmayı erteledi.
- Adana
Adana'daki Fetö Davasında Tanık Dinlendi
ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz'ın da olduğu sanıkların yargılandığı duruşma da tanıklık yapan Fatih A. dinlendi.
ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkan vekili Zihni Aldırmaz'ın da olduğu sanıkların yargılandığı duruşma da tanıklık yapan Fatih A. dinlendi.