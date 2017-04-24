Adana'daki Doktora Darp ve Hakaret Davası

Adana'da özel bir tıp merkezinde çalışan doktor Talip Yalım'a tekme atıp hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa, "basit yaralama" suçundan 3 bin lira adli para, "hakaretten" ise 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.



Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Kasım Çiçek ile avukatı katıldı.



Çiçek, savunmasında, kız kardeşinin kaldırıldığı özel tıp merkezine gittiğini belirtti.



Doktora kız kardeşinin durumunu sorduğu ifade eden Çiçek, "Başka bir hastaneye sevk edilmesini istedim. Doktor götürmemizi söyledi. Aracımız olmadığını söyleyince doktor, el işaretiyle 'Çabuk götürün.' dedi. Ben de kardeşimin durumuna da üzülüp sinirle doktora bir tekme attım ancak değmedi. Ağzımdan küfür çıkmadı." dedi.



Mahkeme hakimi, Çiçek'e "basit yaralama" suçundan 3 bin lira adli para, "hakaret" suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hakim, cezalarda indirim ve erteleme yapmadı.



Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir tıp merkezine 3 Aralık 2016'da acil servise getirilen 16 yaşındaki kızı muayene eden doktor Talip Yalım (42), kızın ağabeyi Kasım Çiçek (24) tarafından tekmelenip hakarete uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.