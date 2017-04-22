Adana'daki Deaş Operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüt adına faaliyette bulunup DEAŞ'a finans sağladıkları ileri sürülen 5'i Suriye uyruklu 16 şüpheli hakkındaki soruşturması tamamlandı.



Daha sonra adliye sevkedilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Polis ekipleri 11 gün önce DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına almış, dün de aynı suçlamalardan aranan 10 zanlıyı daha yakalamıştı.