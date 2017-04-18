Adana'daki Cinayet Davasına Devam Edildi

Adana'da kızı ile kızının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen Mehmet Zen Öngüç'ün biri ağırlaştırılmış 2 müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle açılan davaya devam edildi.



Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Zen Öngüç ile avukatı katıldı.



Sanık Öngüç'ün avukatları olay yerinde keşif yapılmasını istedi.



Öngüç ise savunmasında, sesler üzerine hırsız olduğunu düşünerek tüfeğini alıp dama çıktığını tekrarlayarak, "Damda üzerime saldırması sonucu şahısla boğuştum. Karanlıktı, kendimi korumak amacıyla tüfekle rastgele ateş ettim. Daha sonra ölenin kızım ile kızımın arkadaşı olduğunu öğrendim. Çok üzgünüm." dedi.





Mahkeme heyeti, sanık avukatının keşif talebini reddederken, davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine dava dosyasının mütalaasının hazırlaması için iddia makamına gönderilmesine karar verdi.



Duruşma, savcının mütalaasını hazırlaması ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.



Adana'da 8 Ocak 2016'da kızı Rabia Kızılboğa ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Velit Güzel'i tüfekle öldüren baba Mehmet Zen Öngüç hakkında cinayet suçundan dava açılmıştı.