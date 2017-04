Adana'daki Cinayet Davası

ADANA(AA) - Adana'da ortak kullandıkları içme suyunun vanasını kapattığı iddiasıyla tartıştığı kiracısı Mehmet Sadi Can'ı (39) tabancayla öldürdüğü ileri sürülen Bekir Os hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.



Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Os (64), müştekiler Büşra Nur, Rasim, Aysel, Hüseyin, Bilal ve Mehmet Emin Can ile avukatları katıldı.



Sanık Os, savunmasını cezaevinden yazılı olarak mahkemeye gönderdiğini söyledi.



Mahkeme başkanı da dilekçenin mahkemeye ulaşmadığını belirtip savunmasını yapmasını istedi.



Sanık Os da "Savunmam dilekçemde yazılıdır" diyerek mahkemede olayla ilgili olanları anlatmayacağını belirtti.



Öldürülenin eşi Aysel Can da evde kiracı olarak oturduklarını, kullandıkları su saatinin ise ortak olduğunu belirterek şunları anlattı:



"Sanık evinde su vanalarını devamlı açık bırakıyordu. Biz de bu nedenle su vanalarını kapatıyorduk. Su ana vanası kapatılıyor diye sanık birkaç kez eşimi tehdit etmiş. Su parası çok geliyordu. Yarı yarıya veriyorduk. Ancak biz ödeyemiyorduk. Olay günü de eşim gece lavaboya çıkmıştı, su sesi gelince su ana vanasını kapatmış, herhalde sanık tuzak kurmuş olsa gerek ki eşim su vanasını kapatmaya gelince eşimin üzerine bir şarjör mermiyi boşaltmış. Ben silah seslerine uyandım. Baktım sanık elinde silahla oradaydı. Tekrar silahını doldurmaya çalışıyordu. Eşim de yaralı vaziyetteydi, sanık kaçtı gitti."



Maktulün ağabeyi Rasim Can, sanığın silahı nereden aldığının araştırılmasını istedi.



Ölen kardeşinin terör örgütü PKK'nın eylem çağrılarına uymayarak iş yerinin kepenklerini kapatmadığını belirterek "Acaba sanığa silahı PKK terör örgütü mü öldürmesi için vermiş. Benim kardeşimin kimseye bir kötülüğü de olmamıştır." diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.



Diğer müştekiler ise olayı görmediklerini söyledi.



Bu arada, duruşma sürerken sanık Os, söz alıp savunma yapacağını belirterek silahın kendisine ait olduğunu ifade etti.



Olay günü rahatsız olduğunu ve üzerindeki kıyafetleri çıkartmadan yattığını anlatan Os, şöyle devam etti:





"Gece saat 03.00'te uyandım. Ağzım kurumuş, kusmak istiyordum kusamadım. Musluğu açtım sular kesilmişti. Yastığımın altına koyduğum silahımı alıp kemerimin içine taktım. Merdivenden inerken baktığımda Mehmet Sadi Can benim merdivenin 1. basamağında duruyordu. Çocukları da merdivenin başındaydı. Beni görünce 'Moruk' dedi elini beline attı. Ben de silahımı çıkarttım önce 1-2 el boşluğa ateş ettim. Üzerime doğru gelmeye başlayınca bu defa kendisine ateş ettim. Yaralanıp yere yığıldı, ölmemişti. Silahımda hala mermiler vardı, istesem başına da ateş edebilirdim ancak etmedim. Silahımı cebime koyup evden çıktım. Böyle bir olay daha önce başıma gelmemişti, şoktaydım. Silahımla gidip teslim oldum."



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.





Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan ev sahibi Bekir Os, 12 Aralık 2016'da alt katında yaşayan kiracısı Mehmet Sami Can ile ortak kullandıkları içme suyunun vanasını kapattığı iddiasıyla tartışmış, çıkan kavgada Can'ı tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olmuştu.