Adana'daki Cinayet Davası

Adana'da kızı ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın, biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbetle cezalandırılması istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi.



Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Zen Öngüç ile avukatı ile bir tanık katıldı.



Duruşmada katil zanlısı babanın komşusu olan M.A. dinlendi.



Savcısının sorusu üzerine sanık Öngüç de olayı bir kez daha anlattı.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Adana'da 8 Ocak'ta kızı Rabia Kızılboğa ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Velit Güzel'i tüfekle öldüren baba Mehmet Zen Öngüç hakkında dava açılmıştı.