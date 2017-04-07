Adana'daki Cinayet

Adana'da bir kişinin tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili, olay anı güvelik kamerası kayıtları ortaya çıktı.



Merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde, 3 Mart'ta meydana gelen cinayetle ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, hafif ticari araçla Bedri Pekkan'ın iş yerine gelen Abdulsamet S, araçtan inerek bir süre tartışıyor.



Yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmemesi için vatandaşların olayı yatıştırmaya çalıştığı görülüyor.



Daha sonra iş yerine koşarak giden Bedri Pekkan, tabancasını alarak Abdulsamet S'ye doğru koşuyor. Peşinden koşan bir kişi ise Pekkan'ı durdurmaya çalışıyor.



Vurulma anının kameralara yansımadığı görüntülerde, çevredekilerin yaşadığı panik görülüyor.



Olay



Merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde, 3 Mart'ta Abdulsamet S, babası M.S. ile tartışan Bedri Parlakkan'ı öldürmüştü.



Olayın ardından Abdulsamet S, babası M.S, kardeşi Y.S, Suriyeli Mustafa Ali gözaltına alınmıştı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulsamet S, babası M.S. tutuklanmış, kardeşi Y.S. ise ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Suriyeli Mustafa Ali ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.