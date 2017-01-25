Adana'daki Cinayet

Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı ve silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.



Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, 21 Ocak'ta Özkan Tatlı'nın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet B. (27) tedavisinin ardından taburcu edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ahmet B, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olayın geçmişi



Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, 21 Ocak'taki kavgada Ferdi Ç. ve Ahmet B. satırla yaralanmış, Tatlı ise pompalı tüfekle vurulmuştu. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Tatlı hayatını kaybetmiş, Ahmet B. yoğun bakıma kaldırılmış, tedavisi tamamlanan Ferdi Ç. ile Dilek Z. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, Ferdi Ç. (32) tutuklanırken, dini nikahla birlikte yaşadığıi Dilek Z. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.