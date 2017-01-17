Adana'daki Cinayet

Adana'da, bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisini tabancayla öldüren, sevgilisinin kızını yaralayan ve başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, bir süre önce kendisinden ayrılan Fatma T'yi oturduğu apartmanın önünde tabancayla vurarak öldüren, yanındaki kızı Gizem T'yi yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş eden Emre A, tedavi gördüğü Adana Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Emre A'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Emre A. 15 Ocak'ta kendisinden ayrılan Fatma T. ve kızı Gizem T'yi evlerinin girişinde tabancayla yaralamış, daha sonra aynı silahla intihara teşebbüs etmişti. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma T. hayatını kaybederken, kızı Gizem T. tedavimin ardından taburcu edilmişti. Ağır yaralı Emre A. ise Adana Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.