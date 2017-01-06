Adana'daki Cinayet

Adana'da bir kişinin otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Merkez Seyhan ilçesinde, Korkut Özgün'ün (37), 1 Ocak'ta öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişinin savcılık sorgusu tamamlandı.



Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan Mahmut B. (34) ve Şakir G. (34) tutuklandı, Kenan T. (35), Murat T. (35) ve Fırat D. (41) serbest bırakıldı.



Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta 1 Ocak'ta çalışır durumdaki 01 KS 534 plakalı otomobilin sürücüsü Korkut Özgün, aracında başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.



Soruşturma kapsamında firari şüpheliler Deniz S. (37) ile olayda silahı kullandığı ileri sürülen Kenan S'yi (34) yakalamak için çalışmalar devam ediyor.