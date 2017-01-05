Adana'daki Cinayet

Adana'da bir kişinin otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.



Merkez Seyhan ilçesinde 37 yaşındaki Korkut Özgün'ün 1 Ocak'ta öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Mehmet Emin D, Ercan K, İbrahim E, Fırat E. ve Abdullah E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgün'ün öldürülmesi olayıyla ilgili 7 şüpheliyi yakalamak için belirlediği adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, şüpheliler Mahmut B. (34), Şakir G. (34), Kenan T. (35), Murat T. (35) ve Fırat D. (41) yakalandı.



Öte yandan, Korkut Özgün ile şüpheliler arasında tartışma yaşandığı, bu sırada Özgün'ün tabancayla vurulduğu iddia edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Ekipler, firari şüpheliler Deniz S. (37) ile olayda silahı kullandığı ileri sürülen Kenan S'yi (34) yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta 1 Ocak'ta çalışır durumdaki 01 KS 534 plakalı otomobilin sürücüsü Korkut Özgün, aracında başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.